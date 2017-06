Eesti ja Belgia jalgpallimängu piletid on välja müüdud

Reedel A. Le Coq Arenal toimuva Eesti – Belgia jalgpalli MM-valikmängu piletid on välja müüdud. Matšile on oodata 10 500 pealtvaatajat.

"A. Le Coq Arenale tulijate jaoks on mitmeid muudatusi: kasutusel on uus liikluskorraldus, mis tähendab, et sissesõit staadioni juurde toimub ainult Marta tänava kaudu. A. Le Coq Arena parklasse pääseb ainult erilubadega," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sirel.

Teine oluline muudatus puudutab festivaliala. "A. Le Coq Arena ümbrus on piiratud aiaga - tegemist on festivalialaga, kuhu pääseb kolmest kohast, läbida tuleb piletikontroll. Festivalialalt omakorda pääseb staadionile mängu vaatama - trepist sisenedes läbitakse tavapäraselt pileti- ja turvakontroll. Sarnane süsteem saab olema kasutusel ka edaspidi, sealhulgas 2018. aastal UEFA superikarikafinaalil," lausus Sirel.

Festivaliala avatakse reedel kell 19, A. Le Coq Arena trepid aga kell 19.45. Koondised saabuvad soojendusele kell 21, mängueelne tseremoonia leiab aset kell 21.30 ning avavile kõlab kell 21.45.

"Soovitame varakult kohale tulla, et vältida järjekordi ja jõuda õigeks ajaks oma istekohale. Võimalusel tulge mängule ühistranspordi või jalgrattaga," märkis Tõnu Sirel.

Jalgpalliliit tuletab meelde, et piletite edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma Eesti Jalgpalli Liidu nõusolekuta keelatud. Eesti Jalgpalli Liidul on õigus välisfänne mitte lubada Eesti poolehoidjate sektorisse ja tühistada edasimüüdud piletite kehtivus.