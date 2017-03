28. märtsil A. Le Coq Arenal peetaval Eesti - Horvaatia jalgpalli maavõistlusel esitab Eesti hümni Tallinna Ülikooli meeskoor, keda seob jalgpalliga üks omapärane traditsioon.

„Meie kooril on juba üle 10 aasta vanune traditsioon igal noorte ja üldlaulupeol pidada Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise meeskooriga jalgpallikohtumine, mille võitja saab enda valdusesse rändkarika. Mäng toimub laulupeo proovide ajal lauluväljakul, kus võtame ühe muruplatsi, paneme väravad püsti ja võistleme,“ selgitas Tallinna Ülikooli meeskoori president Oliver Riik.

Riik kinnitas, et sarnaseid lõbusaid jalgpallivastasseise on ka teistel kooridel. „Meie koori ridadesse kuulub mitmeid mehi, kes on noorena jalgpalli mänginud. Praegu on rivis ka üks mees, kes kuulub III liiga võistkonda,“ lausus ta.

Tallinna Ülikooli meeskoor on neljakümnest laulumehest koosnev aktiivne seltskond, mida on läbi aastate juhtinud dirigendid Jüri Rent ja Indrek Vijard. Koori muusikaalaste tegevuste hulka kuuluvad ülesastumised ülikooli aktustel ja tähtsündmustel ning palju muud põnevat. Meeskoor on jaganud lava Kaire Vilgatsi, Marvi Vallaste, Tõnis Mägi, Tanel Padari, Eda-Ines Etti, Lenna ja paljude teistega. Esinemispaikadeks on olnud väikesed puukirikud ja koolihoovid kuni suurte katedraalide ja kontserdisaalideni välja. Läbi aastate on koor võitnud nii kuldmedaleid Soomest ja Tšehhist kui ka eripreemiaid, näiteks kõige meelelahutuslikuma etteaste eripreemia Leedust.

Koor loeb end 1955. aastal asutatud Tallinna Pedagoogilise Instituudi meeskoori järeltulijaks. 1999. aastal sai kollektiivi nimeks Tallinna noorte meeskoor, aasta hiljem jätkati Tallinna Pedagoogikaülikooli meeskoorina. 2005. aasta ülikooli nime vahetuse tulemusena kannab ka koor Tallinna Ülikooli nime.

Eesti - Horvaatia maavõistlus toimub teisipäeval, 28. märtsil A. Le Coq Arenal. Staadion avatakse kell 17.00, Eesti hümn kõlab orienteeruvalt kell 18.50. Avavile annab maailma parimate kohtunike hulka kuuluv inglane Mark Clattenburg kell 19.00. Pääsmed on eelmüügis Piletilevis.