Eesti esiliigameeskond sai koondisekogemusega täiendust ning püüdleb kõrgliiga poole

Sidorenkovi vastu tundis huvi näiteks ka Narva Trans, ent otsus langes siiski Esiliiga ja Legioni kasuks. "Mu prioriteet oli Tallinna jääda. Lapsed on suureks kasvanud ja vajavad rohkem tähelepanu," ütles Sidorenkov Soccernet.ee-le.

"Denissiga (Deniss Belov, Legioni president ja treener) suhtlesime veel eelmisel aastal ja juba siis sain tema plaanist teada. Olen mitmeid kordi temaga kohtunud ja sain aru, et Legioni tulevikuplaan on selge ning tõsine. Meeskonna eesmärk on kindlasti kõrgliiga koht järgmisel aastal," lisas 23-kordne Eesti koondislane.

