Eesti eeldatav algkoosseis: Tamm jääb pingile. Kes asendab Vassiljevit?

Eesti jalgpallikoondis läheb täna õhtul vastamisi Bosnia ja Hertsegoviinaga. Millist algrivistust võiksime Martin Reimi poolt eeldada?

Mängueelsel pressikonverentsil andis Reim mõista, et võrreldes eelmise kohtumisega laupäeval tuleb tal ilmselt väsimust ja värskust arvestades algrivistuses mõni vahetus teha. Ühest muudatusest andis treener märku kohe pärast kohtumist Gibraltariga - Henri Anier asendab rünnakul Joonas Tamme -, teised tuleb ise välja tuletada.

Kindlasti peab midagi muutuma keskväljal, sest Gibraltari vastu alustanud Konstantin Vassiljev jääb vigastuse tõttu tänasest kohtumisest eemale. Paradoksaalsel kombel võib see Reimi jaoks koosseisu valimise isegi lihtsamaks teha, kuna viimased kohtumised tugevate vastastega on näidanud, et sellistes matšides on Kostjale praeguse süsteemi järgi kohta leida suhteliselt keeruline.

Põhiline kandidaat värskuse tõttu pingile jätmisele oleks ilmselt vasakkaitsja Artur Pikk, kes on hetkel klubita ning kui koondisemängud välja arvata, siis juba mitu kuud mängupraktikata. On suhteliselt tõenäoline, et teda asendab täna Dmitri Kruglov.

Suurim küsimus tekib aga keskvälja osas. Mattias Käit on end viimase aastaga mänginud raudkindlaks põhimeheks, tema kõrval olev paariline on aga pidevalt vahetunud. Arvestades seda, et Eestil tuleb eelseisvas kohtumises tegeleda suures osas kaitsetööga, on võimalik, et Gibraltari vastu hea esituse pakkunud Ilja Antonovi asemel eelistatakse Käidi kõrval mõnda kaitsvamat mängijat.

Huvitava variandina võib välja tuua Karol Metsa. Viimasel ajal Eesti eest keskkaitses mänginud Mets pallib koduklubi NAC Breda eest just nimelt keskpoolkaitses ning kolme väga heal tasemel keskkaitsja - Ragnar Klavani, Enar Jäägeri ja Nikita Baranovi - olemasolu annab Reimile võimaluse Mets kaitse betoneerimiseks just nimelt poolkaitsesse lükata. Kui Mets siiski kaitsesse jääb, on variandiks keskväljale ka Artjom Dmitrijev.

Ülejäänud koosseis peaks olema suuremate üllatusteta ning sama, mis Portugalis Gibraltari vastu. Ründekolmiku äärtele - Sergei Zenjovile ja Siim Lutsule - sai Reim väljavahetamise näol puhkust anda, mistõttu on nemad kindlasti algkoosseisus.

Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina lahing algab täna õhtul kell 21.45 A. Le Coq Arenal.

Eesti eeldatav algkoosseis: