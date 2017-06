Eesti - Belgia mängul väljakule jooksnud mehe suhtes alustati kriminaalmenetlust

Möödunud reedel Eesti - Belgia jalgpalli MM-valikmängul Lilleküla staadionil teisel poolajal väljakule jooksnud mehe suhtes alustas politsei kriminaalmenetlust, sest ta ründas teda kinni pidanud turvatöötajat.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Moonika Aava sõnul viis politsei 27-aastase mehe staadionilt asjaolude selgitamiseks jaoskonda ning tema suhtes on algatatud kriminaalmenetlust.

Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht ei osanud veel öelda, kas alaliit karistab meest ka staadionikeeluga. "Ootame esmalt ära, mis FIFA (rahvusvaheline jalgpalliliit) selles juhtumis otsustab. Tõenäoliselt ootab alaliitu rahatrahv viiekohalise summaga. Sellisel juhul on võimalik ka trahvisumma inimeselt sisse nõuda, mida paljudes riikides, kus sellised asjad on juhtunud, on varem tehtud," ütles Uiboleht.

Väljakule jooksnud mehe isik on jalgpalliliidule teada. "Ta ei olnud ühegi fännirühma liige, vaid niinimetatud tavapealtvaataja," täpsustas Uiboleht.

Jalgpalliliit koguneb koos turvameeskonnaga juhtunut analüüsima homme. Uiboleht lisas, et kuigi turvameeskonnale võib ette heita, et mees alles siis kinni võeti, kui ta oli mängijate lähedalt läbi jooksnud, ei saa öelda, et turvamehed juhtunule kiirelt ei reageerinud. "Tegelikult saadi ta kohe kinni, aga ta rajas endale teed väljakule, rünnates teda takistanud turvatöötajat," sõnas Uiboleht.

"Väga mõtlematu ja ka turvalisuse mõttes ohtlik tegu. Kunagi ei tea, millised kavatsused võivad väljakule jooksjal olla. See on ka meie ja publiku vahelise usalduse rikkumine. Me pole tahtnud pealtvaatajate ja väljaku vahele barjääre rajada. Mõnes riigis on staadionitele ehitatud suured puurid - meil neid pole ja me ei kavatsegi neid panna."

Uiboleht paneb pealtvaatajatele südamele, et taoliste rikkumistega tehakse karuteene ka meeskonnale, keda toetatakse ehk antud juhul Eesti koondisele. "Need paarkümmend tuhat eurot, mis meilt ilmselt sisse nõutakse, tuleb ju kõik millegi arvelt, ka jalgpallikoondisega seonduva arvelt. See ei ole naljaasi. Selleärast olekski loogiline, et inimene, kes sellist asja teha otsustab, tagajärgede eest vastutab," lausus ta.

Lisaks väljakule jooksmisega paistsid pealtvaatajad negatiivse poole pealt silma õlletopside murule loopimisega, mis ilmselt samuti mängu komissari reportisse kirja läks.