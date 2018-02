Eest Jalgpalli Liit loob ainulaadse jalgpalliakadeemia

Eesti Jalgpalli Liit alustab koostöös klubide ja Arte Gümnaasiumiga tänavu sügisest jalgpalliakadeemia projektiga, mis annab igal aastal mitmekümnele noormängijale võimaluse siduda oma haridustee jalgpalliga.

Juba aastaid on toiminud jalgpalliliidu ja Arte Gümnaasiumi vaheline koostöö, kui 10.-12. klassis on olnud võimalik õppida jalgpalliklassis. Nüüd laieneb see võimalus 8.-9. klassi õpilastele. Senine jalgpalliklassi projekt on kandnud vilja ning esimene vilistlane on tänaseks jõudnud ka Eesti meeste A-koondisesse, kui ukse avas teiste jaoks ründaja Rauno Sappinen, kes tänaseks pallib Belgias.

Projekti etteotsa asus Marko Lelov, jalgpalliakadeemia peatreeneriks saab Marko Pärnpuu. Noormängijate kehalise ettevalmistuse treeneriks saab Andrei Veis ning väravavahtide juhendamise eest hakkab vastutama Andrus Lukjanov.

Jalgpalliliit töötas välja projekti kontseptsiooni, mis kiideti heaks noortekomisjoni poolt. Seejärel kohtus Lelov klubidega. „Olime varem rääkinud 11 Tallinna klubiga, et luua projekti esimesteks aastateks hea koostöö. Igast klubist loodame akadeemiasse võtta 2-3 mängijat. Me soovime, et jalgpalliklubide oma vanuse parimad mängijad saavad võimaluse õppida ja treenida koos,“ lausus Marko Lelov lisades, et kui klubid treenivad selles vanuses noori poolel väljakul, siis Lilleküla jalgpallikompleksis plaanitakse treeninguid läbi viia kogu väljaku ulatuses.

„Iga-aastaselt astub jalgpalliakadeemiasse suurusjärgus 20-24 õpilast. Kuigi hariduse ees vastutab Arte Gümnaasium, siis palkab jalgpalliliit õpetaja, kes aitab noormängijaid ka koolitöödes. Pakume noortele varustust ja toitlustust treeningutel, lisaks vastutame nende transpordi eest,“ kirjeldas Lelov projekti, mida tutvustati täna EJLi traditsioonilisel noortekonverentsil.

Hetkel pallib U15 koondises arvukalt 7. klassi õppivaid noormehi, keda terendab sügisel võimalus minna õppima jalgpalliakadeemiasse. „Näeme, et akadeemiast tuleks korralik järelkasv meie U16 ja U17 koondistesse ja loomulikult loodame, et nende huvi jalgpalli ja haridus vastu vaid kasvab. Otsuse puhul kaasame kõik osapooled – mängija, lapsevanemad, klubi, kooli ning talenditreeningute ja U15 koondise juhendajad,“ ütles Lelov.

„Tahan rõhutada, et me ei soovi ühtki pallurit tema klubi juures ära võtta, vaid teeme parima tema arengu nimel ning loodame, et meie akadeemias treenivad noored jalgpallurid aitavad oma koduklubisid noorte meistrivõistlustel. Lisaks oleme tunniplaani koostanud selliselt, et tal avaneks ka võimalus oma klubi juures trenni teha,“ ütles Lelov lõpetuseks.