Eeldatav algkoosseis: millises rivistuses võib Eesti koondis Ungarile vastu astuda?

Kindlasti jääb tänasest matšist kõrvale Sergei Zenjov, kes sai Soome vastu oma teise kollase kaardi Rahvuste liigas. Samuti ei tee kõigi eelduste kohaselt kaasa Rauno Sappinen, kes vigastas reedel pisut põlve ning tegi mängueelse treeningu teistest eraldi.

Martin Reim vihjas eilsel mängueelsel pressikonverentsil, et plaanib värskuse säilitamise nimel teha algrivistuses muudatusi: „Meil on positsioone, kus meil on võrdseid vahetusi asenduste ja värskete jalgade näol sisse tuua.” Need sõnad käivad eelkõige ilmselt vasaku äärekaitse kohta, kus ka kuu aega tagasi jagasid Ken Kallaste ja Artur Pikk omavahel kaks mängu ära. Võib eeldada, et täna alustabki just Pikk.

Kaitsva poolkaitsja rolli võtab kõigi eelduste kohaselt Artjom Dmitrijevi asemel sisse Karol Mets, kes on värskelt mängukeelu alt vabanenud ning hakkab samal positsioonil ilmselt ka koondise lähemas tulevikus tegutsema.

Seega jäävad lahtisemateks veel neli kohta: üks koht keskväljal, kaks ääreründes/äärepoolkaitses ning üks tipuründes.

Keskväljal tegutses Vassiljevi kõrval reedel Soome vastu Sander Puri. Tema võimalikeks alternatiivideks oleksid eelkõige Ilja Antonov ja Artjom Dmitrijev ning on võimalik, et Reim annab sedapuhku algrivistuses võimaluse just nimelt Antonovile, kes mängib igapäevast klubijalgpalli Rumeenias, mis on Puri Iirimaaga võrreldes pisut kõrgema tasemega.

Äärtel on tõenäoline, et Zenjovi puudumisel alustab vasakul Siim Luts ja paremal Henrik Ojamaa – täpselt nii, nagu reedene kohtumine lõpetati. Tipuründes seisneb Reimi valik aga Ats Purje ja Henri Anieri vahel. Kuna ka Soome vastu toodi Sappineni asemele vahetusest just Purje, võib arvata, et Kuopion Palloseura mees saab võimaluse ka seekord, Anieri on aga kindlasti vajadusel vahetusest oodata.

Eesti eeldatav algkoosseis Ungari vastu: