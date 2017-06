Doonoripäev Kadriorus: vereloovutajale tasuta Levadia - FCI mängupääse

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ja FC Levadia korraldavad reedel, 2. juunil kl 15-18 Kadrioru staadionil doonoripäeva "Südamest südamesse ­- jalgpall toetab doonorlust!"

Neljandat aastat järjest toimuval jalgpalliteemalisel doonoripäeval loovutavad verd Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim, naiste koondise peatreener Indrek Zelinski, FC Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson, spordidirektor Sergei Pareiko, vigastusest taastuv jalgpallur Igor Morozov, turundusjuht Valjo Kütt, jalgpallikooli tegevjuht Indrek Petersoo, mitmed endised Eesti koondise mängijad, FC Levadia noortetreenerid, harrastusjalgpallurid, klubi töötajad, koostööpartnerid, noormängijate vanemad ning teised Eesti jalgpallipere liikmed.

Tänavu kutsutakse osalema ka teiste pallimängude esindajaid ja alaliitude töötajaid. Verekeskuse ammune sõber FC Levadia ja Eesti Jalgpalli Liit on olnud aktiivsed doonorluse toetajad ning selleaastase ürituse eesmärgiks on kaasata vereloovutamisse veelgi laiemad spordiringkonnad.

Doonorluse arendusjuht Ülo Lomp: "Kadrioru staadionil toimuv doonoripäev on saanud kenaks traditsiooniks, kus me koos verekeskuse hea sõbra, jalgpalliklubiga FC Levadia, korraldame enne Premium Liiga mängu doonoripäeva. Soovime seda traditsiooni laiendada veelgi ning ootame jalgpalli- ja teiste pallimängude sõpru enne tähtsa Premium Liiga mängu algust staadionile, et doonorina head teha. Iga doonor saab koos vereloovutusega positiivse teadmise, et tema heategu aitab päästa teise inimese elu."

FC Levadia spordidirektor Sergei Pareiko: "Mul on väga hea meel, et meie klubi saab doonorluse edendamisele kaasa aidata, seda nii doonoripäeva läbiviimise kui ka vereloovutuse vajalikkuse laiema teadvustamise kaudu. Osalen hea meelega vereloovutusel ning samuti kutsun kõiki FC Levadia kogukonna liikmeid, jalgpallisõpru ja teiste pallimängude esindajaid doonoripäevale!"

Vereloovutus toimub kell 15.00-18.00 Kadrioru staadioni peatribüüni esimese korruse ruumides, doonorite sissepääs Vesivärava tänavalt.

Vereloovutus kestab umbes 45 minutit.

Kell 19.30 algab A.Le Coq Premium Liiga põnevuskohtumine FC Levadia ja FCI Tallinna vahel. Mängu näitab otseülekandes ETV2.

Kõikidele vereloovutajatele on valmis pandud kingitused ning tasuta mängupääse.