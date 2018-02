Dmitrijevist sai Anieri klubikaaslane Soomes

FC Nõmme Kalju vs FC Infonet

Terve talve endale välismaalt mängupaika otsinud Eesti koondise poolkaitsja Artjom Dmitrijev leidis selle Soomest, kui sõlmis aastase lepingu Lahtiga, kirjutab Soccernet.

Lahtis ootab teda juba ees ründaja Henri Anier, kes seni seal väga hästi hakkama on saanud ja kamaluga väravaid löönud. Mullu mängis 29-aastane poolkaitsja Nõmme Kaljus, kus lõi 33 liigamänguga 11 väravat ja andis viis resultatiivset söötu.

Lahti peatreener Toni Korkeakunnas kirjeldas Dmitrijevit kui kogenud, agressiivset ja kindlat mängijat. "Dmitrijev on Eestis väga edukas olnud ja ta on saanud euromängudes osaleda. Ta toob meie noorde meeskonda kogemust. Oleme juba pikalt otsinud sellist kaitsvat poolkaitsjat, kes on füüsiline ja suudab rünnakuid peatada."