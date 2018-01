Dmitri Kruglov taasliitus Levadiaga

Kaks viimast hooaega Infonetis mänginud Eesti jalgpallikoondise vasakkaitsja Dmitri Kruglov sõlmis töölepingu FCI Levadiaga.

33-aastase mängumehega sõlmiti aastane leping võimalusega seda aasta võrra pikendada, vahendab klubi koduleht.

Kruglov liitub FC Levadiaga juba neljandat korda - varem mängis ta üheksakordses Eesti meisterklubis aastatel 2003-2005, 2013 ning 2014-2015. Hooaegadel 2016 ja 2017 kandis Kruglov vastavalt FC Infoneti ja FCI Tallinna särki. Lisaks on Kruglov mänginud Venemaa ja Aserbaidžaani klubides.

Eesti koondises on Kruglovil hetkseisuga kirjas 109 ametlikku kohtumist ning 4 väravat.

Oma karjääri jooksul on Kruglov võitnud neli Eesti meistritiitlit, neist kolm FC Levadia ning ühe FC Infoneti koosseisus.

Eelmisel hooajal mängis Kruglov FCI Tallinna koosseisus 32 Premium Liiga mängus, lõi nendes 4 väravat ning andis 13 tulemuslikku söötu.

"Mul on väga hea meel taas FC Levadiaga liituda. Meie meeskonna ees seisavad algaval hooajal väga kõrged eesmärgid ning ma annan endast parima, et me suudaksime need saavutada," ütles Kruglov enne Eesti jalgpallikoondise väljalendu Araabia Ühendemiraatidesse maavõistluseks Rootsiga.

"Olen väga rõõmus, et Dmitri Kruglov meiega liitus. Ta on üks professionaalsemaid mängijaid ja sportlasi, keda siin riigis olen kohanud. Kruglov toob meie meeskonda suurepäraseid kogemusi, arvestades tema varasemat silmapaistvat karjääri FC Levadias ning enam kui sadat mängu Eesti rahvuskoondises. Ta on õige mees õiges kohas, kellel on väga oluline roll meie meeskonna ehitamisel ning eesmärkide saavutamisel," sõnas FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogić.