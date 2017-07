Dmitri Kruglov: individuaalsete oskuste poolest oleksime pidanud sellest paarist edasi minema

Tallinna FCI vasakkaitsja Dmitri Kruglovi sõnul tehti endale Malta meistri Hiberniansi vastu juba avamänguga elu liiga raskeks. Kordusmängule võisid külalised tulla kaitsest lähtuva taktikaga, mis toimis sajaprotsendiliselt.

Võõrsil kahest standardolukorrast 0 : 2 kaotuse saanud FCI kaotas UEFA Meistrite liiga 1. eelringi korduskohtumise Lillekülas 88. minuti väravast 0 : 1 ning langes eurosarjast välja.

"Ma ei ütleks, et vastane niivõrd hea oli. Individuaalsete oskuste poolest pidanuksime sellest paarist kindlasti edasi minema. Oleme ise selles olukorras süüdi. Olnuks avamängu vaid ühe väravaga kaotanud või viiki mänginud, oleks kodumäng tulnud hoopis teistsugune. Neil oli mugav tulemus selja taga ning nad mängisid sellest lähtuvalt," nentis Kruglov.

FCI plaan oli Kurglovi sõnul läbi tema tsenderduste tekitada teravusi eesmise posti juures. "Kuid neil on värava all kaks päris suurt keskkaitsjat, meil aga sellist jõudu pole. Ei õnnestunud seekord. Kahjuks oli ka väljak pisut kuiv, mistõttu ei suutnud me palli kiiresti liikuma saada," lisas Kruglov. „Ei leidnud täna käike vastase värava suunas. Me ei loonud peaaegu ühtegi momenti, sooritasime vaid mõned löögid kasti tagant.“

Vallandatud Aleksandr Puštovi asemel FCI peatreeneri kohuseid täitnud Dmitri Skiperski lisas mänguplaani kohta: "Eesmärk oli pressida vastaste vasakut liberot, neilt pall ära võtta ja kiire värav lüüa. Palliga mängisime täna hästi, aga lihtsalt ei tekitanud võimalusi. Vastased täitsid oma ülesande edukalt, mängides hästi kaitsest lähtuvalt. Oleks 0 : 0 pealt värava löönud, olnuks kõik võimalik."

Küsimusele, kuidas peatreeneri lahkumine meeskonnale on mõjunud, vastas Kruglov: "Kui treener vallandatakse, on kaks võimalust - kas meeskond vajub veel madalamale või võtab ette tõusutee. Nimetaksin praeguse emotsionaalse fooni pigem positiivseks. Nägite ise, et kõik põlesid soovist mängida ja tahtsid võita. Poistele midagi ette heita pole."