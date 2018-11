Detsembrikuu Jalkas: Nõmme Kalju suur võidupidu

Detsembrikuu Jalka Foto: EJL

2018. aasta viimases Jalkas on rohkelt pildimaterjali ja lugemist Nõmme Kalju kohta, kes klubi ajaloos teist korda krooniti Eesti meistriks! Kalju edu võtmest kirjutab oma kolumnis Indrek Schwede, hooaja suurim väravakütt Ellinton Antonio Costa Morais avab oma vaatenurgast triumfi ja Eestis elamise tagamaid. Lisaks on värskes Jalkas ära toodud kõikide liigade tabelid.