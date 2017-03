Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse kolm jalgpallist kirjutajat ennustasid üksteisest sõltumatult peatselt algava koduse Premium liiga hooaja lõppjärjestust. Erimeelsusi oli palju - alustades juba sellest, et kõik kolm pakkusid meistriks erinevaid klubisid!

Ennustuste puhul on huvitav tõsiasi, et kolme Delfi oraakli pakkumistes kattub vaid üks meeskond - kõik kolm ootavad neljandale kohale FC Florat.

Premium liiga hooaeg saab avapaugu juba sel nädalavahetusel - esimese kohtumisena lähevad reede õhtul Tartus vastamisi kohalik Tammeka ning tiitlikaitsja FCI Tallinn.

Delfi toimetuse ennustused:

Andres Vaher:

1. FCI Tallinn

2. FC Levadia

3. Nõmme Kalju

4. FC Flora

5. Paide Linnameeskond

6. Sillamäe Kalev

7. Viljandi Tulevik

8. Tartu Tammeka

9. Narva Trans

10. Pärnu Vaprus

FCI Tallinn alustab hooaega tiitlikaitsjana Foto: Hendrik Osula

Pakun, et kui mullu olid viimse sekundini lahti kõik neli esimest kohta, siis tänavu läheb vihaseks jagelemiseks kolme meeskonna – tiitlikaitsja FCI, Levadia ja Kalju – vahel. Raske uskuda, et hargneb päris sama haarav lõpplahendus, küll aga võrdub praegu selle trio vahesid eristada mündiviskamisena.

Aga siiski: vabandagu lugeja vähese originaalsuse eest, aga panen medalikolmiku ritta mullusega täpselt samas järjestuses. FCI lööb saavutatud enesekindluse, kokkumängu ja kogenud liidritega igas liinis; Levadia on küll värvanud terve rea tõeliselt põneva taustaga kodu- ja välismaa pallureid, kuid Igor Prins peab kehastuma üleöö Antonio Conteks, et see pill kohe häälde saada; Kalju puhul puudub esialgu vastus ühele suurele ja olulisele küsimusele: kes hakkab väravaid lööma?

Flora jääb vabatahtlikult rongist maha. Klubi kindlameelsus enda valitud tee astumisel väärib austust, ent ükski loogika ei toeta rekordmeistri eelistamist mullusele esitriole. Samuti on tänaseks pigem ebaselge, kas Arno Pijpersi tagasi toomine oli tark käik või tekitas meeskonnas pigem segadust. Samas pean lisama: tunneksin siin eksimise üle ainult siirast rõõmu, sest kodumaise kauba eelistamine on ideeliselt elujaatav käik.

Huviga jälgin Paide Linnameeskonna tegemisi. Kui näiteks Sillamäe Kalev rühkis medalile suuresti raha jõul, siis järvamaalased ehitavad klubi püramiidi loogilisemat rada pidi. Omamoodi põnev, kuidas selle duo omavaheline duell tänavu lõpeb.

Tagumine kvartett on mõneti sarnases seisus esimesega. Kolme T – ehk Tuleviku, Tammeka ja Transi – vahel võib eeldada tasavägist madistamist, Vaprus ei suuda sel korral aga väljalangemisest pääseda.

Raul Ojassaar:

1. FC Levadia

2. Nõmme Kalju

3. FCI Tallinn

4. FC Flora

5. Paide Linnameeskond

6. Sillamäe Kalev

7. Narva Trans

8. Tartu Tammeka

9. Viljandi Tulevik

10. Pärnu Vaprus

Levadia kapten Rimo Hunt loodab oma klubiga taas kõrget mängu mängida Foto: Karli Saul

Premium liiga esineliku järjekorra ennustamine on sarnaselt paarile eelmisele aastale meeldivalt raske. On küll selge, et neli Tallinna suurt on teistest peajagu üle, kuid nende omavaheline järjestus võib kujuneda ükskõik milliseks, nagu näitas ka mullune hooaeg, kui kõik neli esimest kohta pandi paika alles viimases voorus.

Panin Levadia esimeseks kõhutunde pealt ja mõneti ehk isegi loogikale vastukäivalt. Tegi ju esineliku tiimidest just nende meeskond talvel läbi kõige suurema verevahetuse, aga Igor Prinsi kogemused koostöös klubis valitseva Eesti kõige tugevama võidukultuuriga panevad mind hooaja eel just neid võitjaks ennustama. Samas – nagu mainitud sai, võib esineliku järjekord olla väga vabalt ka risti vastupidine.

Kalju tõstab FCI-st mööda Nikolai Mašitševi klubivahetus, samuti lahkus valitsevate meistrite juurest Sergei Mošnikov. FCI põhijõud Dmitri Kruglov, Aleksandr Dmitrijev ja Vladimir Voskoboinikov on aasta võrra vanemad ja oleks väga suur õnn, kui nad kõik ka uuel hooajal niivõrd hästi vigastusi vältida suudaksid.

Flora puhul on esineliku klubidest küsimärgid kindlasti kõige suuremad. Palju sõltub sellest, mis saab Enar Jäägerist. Gert Kamsi ja Joonas Tamme peale jääb kaitseliinis nii või naa väga suur vastutus, ülejäänud liinides on florakate suurim tugevus ühtlasi nende suurim nõrkus - konkurents igale kohale platsil on natuke liiga suur, mis loob üht- või teistpidi kehva olukorra. Kui Arno Pijpers leiab kindla põhirivistuse, viib see nulli „pingipoiste“ moraali, kui hollandlane hakkab koosseisuga palju roteerima, ei teki tiimil korralikku mängurütmi.

Esineliku järel on asjad natuke selgemad, kuid kivisse pole veel midagi raiutud. Üha enam profistuv Paide peaks raskustes vaevlevalt Sillamäelt viienda koha endale võtma, kuid nii tundus ka juba eelmise hooaja eel. Igatahes on põnev näha, kuidas saab oma debüüthooajal treenerina hakkama Vjatšeslav Zahovaiko.

Trans ja Tammeka jäid mõlemad talvel mitmetest olulistest põhimeestest ilma ning ilmselt hakkavad need kaks tiimi tabelis taas samas rütmis käima. Annan Transile eelise väravavaht Artur Kotenko tuleku tõttu, tänu kellele on piirilinlastel lõpuks postide vahel usaldusväärne esinumber.

Tabeli lõpus on enne hooaega minu jaoks selge favoriit üheksandale kohale Viljandi, kes tuleb Esiliigast väga hea hooga ning ei esinenud tegelikult sugugi väga halvasti ka kaks aastat tagasi kõrgliigaelu mekkides. Pärnu pole koosseisus peale Rasmus Peetsoni suuremaid täiendusi teinud ning nende eelmisel aastal teenitud 17 punkti on kõige väiksem saldo, millega üks meeskond kunagi kümne tiimiga meistriliigasse püsima on jäänud.

Gunnar Leheste:

1. Nõmme Kalju

2. FC Levadia

3. FCI Tallinn

4. FC Flora

5. Sillamäe Kalev

6. Paide Linnameeskond

7. Tartu Tammeka

8. Narva Trans

9. Pärnu Vaprus

10. Viljandi Tulevik

Gunnar Lehestel jagub usku Kalju peatreeneri Sergei Frantsevi võimetesse Foto: Hendrik Osula

Vaadates, kui lähedal oli Kalju eelmisel hooajal tiitlile, siis usun, et Sergei Frantsevi meetodid kannavad lõpuks vilja ja nõmmekad enam midagi juhuse hooleks ei jäta. Alati tugevas Levadias kadusid praktiliselt pole, kuid hooaja keskel on neil alati tekkinud mõni vigastusterohke ja lühikese pingiga faas, mis saab ka sel korral tiitlijahis saatuslikuks.

FCI-d hakkab painama tiitlikaitsmise pinge. Nende tugevused ja nõrkused on konkurentidele juba liiga hästi teada ning millegagi üllatada raske. Flora... No vaadake paberile! Noorus ja uljus on ilusad sõnad, aga kogemused maksavad jalgpallis rohkem. Seda neil paraku napib. Suvel, kui avastatakse, et klubisse oleks tugevdust vaja, võib olla juba liiga hilja.

Ülejäänud meeskonnad mängivad tsipa väiksemat mängu. Sillamäe-Paide-Tammeka-Narva on jätkuvalt tugevad keskmikud ja nopivad ehk suurteltki paar punkti, väikeklubid Pärnu ja Viljandi jätkavad ellujäämisvõitlust.