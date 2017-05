DELFI VIDEO: Voskoboinikov karikavõidu järel: klubi jaoks väga tähtis trofee

Evald Tipneri jalgpalli karikavõitjaks krooniti esmakordselt mullune meistermeeskond Tallinna FCI, kes alistas finaalis Tartu Tammeka 2:0.

"Kindlasti tähtis võit, eriti klubi jaoks väga tähtis trofee," sõnas Infoneti ründaja Vladimir Voskoboinikov Delfile antud intervjuus.

"Iga võit on tähtis, annab motivatsiooni ja selle pealt on kergem valmistuda järgmisteks mängudeks. Väga loodan, et vaatamata kehvale algusele suudame ka meistriliigas oma olukorda parandada."