Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reimi sõnul tegid eestlased 3:0 võidumängus Horvaatia üle suurepärase esituse nii kaitses kui rünnakul.

Mis täna platsil juhtus? "Keeruline, isegi keerulisem öelda kui peale mõnda kaotatud mängu," muigas Reim. "Poiste ees ka müts maha - meil oli jälle väga raske esimesed pool tundi. Midagi ei ole teha - tugevate võistkondade vastu peame ka mingid hetked ära kannatama ja kompaktselt koos olema. Saime sellega väga hästi hakkama ja lasime neil suhteliselt vähe ohtlikuks saada ja hoidsime neid väravast võimalikult kaugel."

Kas Reim tundis ka seda, et horvaadid olid sedapuhku pisut loiud? "Ei, ma seda küll ei näinud. Alles pärast 3:0-i oli näha, et mäng oli põhimõtteliselt läbi. Oleme ausad, väljak soosis meid, ta oli Eesti kohta küll hea, aga pall ei liikunud nii kiiresti ja hästi kui näiteks Küprosel. Meilgi oli ülesehitust raske teha ja lihtsam oli see kiiresti ründajatele liikumisele viia."

