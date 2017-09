DELFI VIDEO | Seninägematud kaadrid Flora ja Infoneti fännide kaklusest: nuttev laps, jõhkrad rusika- ja jalahoobid, sinised silmad

Laupäevasel jalgpalli Premium liiga matšil FCI Tallinna ja FC Flora vahel toimus kahe fännileeri vahel tõsine madin, milles said mitu Flora poolehoidjat vigastada.

Delfi TV avaldab siinkohal avalikkuse eest seni peidus olnud kaadrid, mille filmimist on alustatud pisut pärast kakluse algust. Vähemalt sel hetkel on hästi näha ka FCI tegevjuhi Aleksandr Altosari tegevus: sealt on näha, kuidas Altosar ei kakle, vaid - paraku tulutult - rüselejaid rahustada üritab. Flora fännide sõnul oli Altosar aga eelnevalt nende sektoris hoope jaganud.

Lisaks on video pealt hästi näha ka see, kuidas sündmuste keskmesse sattunud väikest nelja-aastast tüdrukut lohutatakse - mõnikümmend sekundit varem jäi plikatirts õnnetul kombel rüseluse sisse.

Eesti Jalgpalli Liit algatas juhtumi osas distsiplinaarmenetlust, lisaks on algatatud ka kriminaalmenetlus.