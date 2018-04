DELFI VIDEO | Rimo Hunt võitlusest endiste tiimikaaslastega: mina ei ole ka papist poiss

Eesti jalgpallimeistrivõistluste 7. vooru keskses kohtumises tegid FCI Levadia ja Nõmme Kalju 2:2 viigi. Kalju poolel tegi hea esituse endine Levadia mängumees Rimo Hunt, kes teenis esmalt penalti ja lõi seejärel ka Kalju teise värava.

Kohtumise järel kahetses Hunt loomulikult seda, et 2:0 eduseis käest anti. “Lasime vastase mängu. Esimene poolaeg suutsime nende mänguplaani ära lõhkuda ja nad olid peata. Nad said teha vaheajal vigade paranduse ja mänguplaani muudatuse. Seejuures tegid seda päris hästi,“ kiitis Hunt vastast.

Ründaja tõdes, et mäng endise klubiga ei olnud just ülemäära emotsionaalne, kuid märkis, et Levadia kaitsjad olid tema vastu hästi valmistunud. “Nad teavad, kuidas minuga mängida. Nad tulid päris karmilt mulle sisse ka. Ega mina ka ei ole papist poiss. Suutsime üle olla asjadest. Kokkuvõttes täna sellest siiski ei piisanud,“ lisas Hunt.