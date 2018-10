DELFI VIDEO | Rimo Hunt: peame viigi üle olema üliõnnelikud

"Mängupilti vaadates oli meil ikka väga palju õnne. Oleme punkti üle üliõnnelikud. Vastasel on ilmselt mõru maik juures, sest neil oli niivõrd palju häid võimalusi," rääkis Hunt, kes tegeles enda jaoks harjumatult palju kaitsetööga.

"Vastased olid väga hästi mänguks valmistunud. Nad lõhkusid meid ära ega lasknud mängu sisse. Tegelesin täna ainult kaitsetööga. Ma ei mäleta, et oleksin eespool ohtlikke olukordi tekitanud."

Hunt usub, et tänane viik oli ka pühapäevast heitlust FC Floraga arvestades väga positiivne. "Kindlasti mõjutab see meid positiivselt. Viik oli miinumumeesmärk, punkt sai ära toodud. See on väga okei olukord," sõnas ta.

Kalju eesmärk on pühapäevases mängus tiitli saatus ära otsustada. Flora alistamise korral juhiks nad tabelis juba kümne punktiga. Kaljul jääb siis veel pidada neli ja Floral viis kohtumist. Õhkõrn võimalus on veel ka Levadial, kes kaotab Kaljule hetkel kaheksa silmaga.

"Kolm punkti on pühapäeval meie ainuke eesmärk. Valmistume selleks (tiitli kindlustamiseks - toim) sajaprotsendiliselt," lisas Hunt.