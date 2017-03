DELFI VIDEO: Rimo Hunt: oleme hästi alustanud tänu mullusest paremale füüsisele

Neljast mängust kolm võitu ja ühe viigi võtnud FC Levadia ründaja Rimo Hunt kirjutas Levadia eduka hooaja alguse hea füüsilise ettevalmistuse arvele.

"Üks põhjus on meeskonnavaim, teine füüsiline ettevalmistus, mis on tänavu oluliselt parem kui eelmisel aastal. Oleme füüsise kuidagi paremini jooksma saanud ning meeskond on suuresti samaks jäänud. Vaid mõned täiendused on tehtud. Sümbioos on päris hea. Siit saab ainult paremuse poole minna," ütles Hunt.

Hunt andis tänases mängus FCI-ga võõrsil Joao Morelli väravale 74. minutil resultatiivse söödu. Esimest korda Middlesbrough'st laenul oleva ründajaga koos platsil viibinud Hundi sõnul on leegionär meeskonda hästi sisse sulandunud.

"Täna lõi ta väga olulise ja ilusa värava. Võib öelda, et on sisse sulandunud," sõnas Hunt. "Mind leiti kontrarünnakul tsoonisööduga hästi üles, sain palli enda ette pidama ja kuulsin, kuidas Morelli hüüdis, et ta on värava ees olemas. Andsin hea söödu üle kaitse ja tema poolt ilus lõpetamine. Olgem ausad, tugevate vastu olekski ülesehituse pealt raske väravat lüüa. Kaitseliinid on tugevad ja elavad sul korralikult seljas. Neil oli samamoodi võimalus kontra pealt lüüa, läks vaid natuke mööda. Nii see mäng on - kui ise ei löö, lüüakse sulle. Täna lõime meie."

Vaata pikemat intervjuud Rimo Hundiga videost!