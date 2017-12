DELFI VIDEO | Raio Piiroja parimate valimisest: Klavan Liverpoolis ja põhikoosseisus, see on tegelikult mega saavutus!

Endine Eesti jalgpallikoondise kapten Raio Piiroja elas lõppeval spordiaastal kõige palavamalt kaasa Ott Tänakule ja mõistagi jalgpallikoondisele. Suurimaks isiklikuks spordiemotsiooniks peab ta aga värskelt, 24. detsembril Otepää-Kääriku looduslikul suusarajal sõitmist, seda kuuvalges.

Piiroja kolleeg Ragnar Klavan, kes mängib Inglismaa tippklubis Liverpool FC-s jäi aasta meessportlase valikul nominentide ehk nelja parema hulgast välja. Kas ebaõiglaselt?

"Ma arvan küll," reageeris Piiroja. "Eesti rahvas on harjunud individuaalsportlaste tulemustega, olümpiavõidu või maailmameistritiitliga. Või kusagil poodiumil. Aga jalgpallis on väga raske poodiumile saada. Juba see, et mängib Liverpoolis ja põhikoosseisus, see on tegelikult mega saavutus. Seda annab järele teha."

Et jalgpallur tuleks Eesti aasta sportlaseks peab ta võitma vähemalt Meistrite liiga? „Praegu tundub. Vähemalt finaali peab jõudma," arvas Piiroja.