DELFI VIDEO | Ragnar Klavan Aksalu süüst avaväravas: kõik on inimesed, kõik eksivad

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan kedagi 0:2 kaotuses Belgiale patuoinaks tembeldada ei tahtnud. Mihkel Aksalu palli käest laskmist avavärava puhul pidas ta inimlikuks eksimuseks, Artjom Dmitrijevi punase kaardi olukorda oma silmaga hästi ei näinud.

"Kõik on inimesed. Kõik eksivad. Kui mängid nii tugeva meeskonna nagu Belgia vastu, siis pannakse sind lihtsalt sellistesse olukordadesse rohkem kui tavaliselt. See on jalgpallis normaalne, et eksimused tulevad sisse," kommenteeris Klavan 31. minutil Belgia avaväravat, kui Dries Mertens Aksalu käte vahelt pudenenud palli võrku lõi.

"Punasele kaardile eelnenud viga ma täpselt ei näinud - kas ta läks üks või kaks jalga ees. Inglismaal oleks see normaalne, Šoti kohtunikud... Aga eks kõik vilistavad Euroopas natuke teistmoodi."

Klavan tänas rohkem kui 10 000-pealist kodupublikut, kes rasketel hetkedel koondisele toeks olid. "Saan aru, et inimestel on raske midagi positiivset leida, kui ründes väga palju ei toimunud. Tahakski fänne tänada, et nad said mingitel hetkedel aru, kuidas me kannatame. On hea kuulda ja näha, et me hoiame rasketel hetkedel kokku," lisas Klavan.

Liverpooli keskkaitsja ei osanud öelda, kas ta võetakse esmaspäevasele sõprusmängule Lätiga kaasa või pääseb suvepuhkusele. "Jään praegu vastuse võlgu," sõnas Klavan.