FC Flora abitreener Norbert Hurt, kes mullu suvel peatreneeri kohalt maha võeti, on sisuliselt ringiga samas kohas tagasi. Kuna ametlik Arno Pijpers vaatab mänge tribüünilt, siis meeskonna juhendamine on suuresti taas Hurda õlgadel.

"Sellest ajast on omad järeldused tehtud. Praegu mul on hea võimalus tipptreeneri kõrvalt õppida ja teda igapäevaselt töötamas näha. Üritan pidevalt täiustada seda poolt, mis teeks ka minust endast targema treeneri. Loomulikult oli see poole aasta tagune aeg meeskonnale raske, aga sellised momendid on protsessis vajalikud, et teha ühel hetkel tugev samm edasi. Selles osas on loomulikult ka ajas tagasi vaadatud," rääkis Hurt täna Flora koosseisu esitlusel Lilleküla staadioni Sportlandi poes.

Kas Pijpers hooaja mingis faasis mängude ajaks pingile tuleb, pole veel selge. "Plaanid töötame me kõik koos läbi. Arno on praegu vastutanud taktikalise poole eest ja vaadanud, et üldine koormus läheks kokku meie eesmärkidega. Treeningus oleme me kõik kaasatud. Mängudel on tõesti praegu olnud selline rütm, et Arno on jäänud tribüünile. Kuidas see kujuneb hooajal, näitab aeg," ütles Hurt.

Flora koosseisu keskmine vanus on sel aastal tublisti langenud, kuid Hurda sõnul usuvad treenerid, et klubi noormängijad veavad välja. "See on meie teadlik suund. Ühtpidi näeme, et meil on häid noori, kes peavad saama võimaluse peale kasvada ja kes on võimelised meie mängu kvaliteeti tõstma. Samas tajume ka seda, et väljakul peab olema ka kogemust ehk neid, kes on võimelised tooma mängu muutust ja on valmis rasketel hetkedel meeskonna eest seisma. Nüüd peavad seda vastutust kandma vähe nooremad mängijad," sõnas Hurt.

