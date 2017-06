DELFI VIDEO | Mihkel Aksalu: esimene värav oli puhtalt minu süü

Eesti jalgpallikoondise väravavaht Mihkel Aksalu tunnistas pärast 0:2 kaotust Belgiale, et oleks pidanud avavärava olukorras palli kindlalt kinnaste vahele püüdma.

"Äärelt pandi tsenderdus kasti sisse. Suhteliselt lihtne pall püüda, aga läks kinnaste vahelt läbi. Nii lihtne oligi. Minu süü muidugi," kirjeldas Aksalu 31. minuti olukorda, kui Dries Mertens tagasi põrkunud pallile jala vahele sai.

44. minutil jättis Artjom Dmitrijevi punane kaart Sinisärgid vähemusse, kuid Aksalu sõnul meeskonna meeleolu see nulli ei viinud. "Kõik olid positiivsed. Seis oli 0:1. Teadsime, et üks võimalus meil teisel poolajal kindlasti tuleb. Plaan oli vähemalt 30 minutit vastu pidada, et saaksime lõpus kaks uut ründavat mängijat juurde tuua. Tegime need vahetused Ojamaa ja Anieri näol, et lõpus riski peale välja minna. Kahjuks löödi meile teine ära ja lõpp läks liiga raskeks," rääkis Aksalu.