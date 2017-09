DELFI VIDEO | Mattias Käit: viimasel hetkel võiduvärav lüüa on väga magus tunne

Eesti jalgpallikoondise hilise väravaga MM-valikmängus Küprose vastu 1:0 võidule viinud Mattias Käit tunnistas, et debüütvärav mullu oktoobris Gibraltari vastu oli magusam, kuid tänast päeva ta samuti millegi muu vastu ei vahetaks.

"Kõik fännid nägid mu emotsiooni, kui ma rahva ette jooksin ja end tühjaks karjusin. Viimasel hetkel Küprose vastu võiduvärav lüüa on väga magus tunne!" ütles Fulhami noortemeeskonna poolkaitsja.

Kas elu kõige magusam? "Gibraltari esimene värav (4:0 võidumängus lõi Käit kaks väravat - toim) oli magusam. Mõlemad on tegelikult magusad."

Mis Eestile täna võidu tõi? "Usun, et kõik on nõus, et me mängisime hästi, olime palliga palju julgemad. Võiks öelda, et Küprosel oli ainult üks võimalus, kui sedagi. Olime palju enesekindlamad. Meil oli palju võimalusi, aga kahjuks rohkem ei realiseerinud. Väärisime võitu. Valiktsükkel algas küll halvasti, aga liigume praegu õiges suunas."