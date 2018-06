DELFI VIDEO | Mattias Käit: MM-il osalev Maroko on meile väga hea proovikivi

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käit ootab MM-finaalturniirile pääsenud Marokoga kohtumist väga ja usub, et kui fännid Sinisärkide selja taha tulevad, on kõik homme võimalik.

"Eesti koondis ei mängi tihti MM-i võistkondadega. See on väga hea proovikivi tervele koondisele. Saame näha, millisel tasemel me võrreldes Marokoga oleme," lausus Käit homse maavõistlusmängu eel.

"Kõik nende mängijad on väga tehnilised ja väga hea löögiga. Väravaid võib tulla ükskõik kellelt. Neile meeldib mängida palliga ning pallikaotuse korral proovivad nad selle kiiresti tagasi võita."

Peatreener Martin Reim võrdles pressikonverentsil Marokot Belgia ja Horvaatiaga, kes Eestit eelmisel aastal külastasid. Käit tõi välja, et viimast me ju sõprusmängus 3:0 võitsime. Miks ei võiks sama korduda Maroko vastu?

"Eeldasime ka Horvaatiast väga tugevat vastupanu. Arvan, et kui alustame mängu hästi ja fännid tulevad meie selja taha, siis see ongi meie võti," sõnas Käit.

