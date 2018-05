DELFI VIDEO | Mattias Käidil tulevaks hooajaks leping Premier League'i klubiga: minu olukord läheb kindlasti raskemaks

Eesti jalgpallikoondislane Mattias Käit liitub uue hooaja eel taas tagasi Inglismaa kõrgliigasse tõusnud Fulhami treeningutega, kuid edasise osas on kõik lahtine. Eestlane ei välista, et siirdub jälle laenule või müüakse ta hoopis maha.

“Järgmiseks hooajaks on (Fulhamiga) leping olemas,“ sõnas 19-aastane Käit ning lahkas seejärel enda võimalusi. “Minu olukord läheb raskemaks, kuna rahaliselt tuli Fulhamile jõudu juurde. Nüüd ostetakse kindlasti rohkem mängijaid. Olukord läheb raskemaks, kuna on kõrgem liiga.“

Käiti oodatakse Fulhami juurde tagasi tõenäoliselt juuni lõpuks või juuli alguseks. Seni ei ole täpset kuupäeva veel pika pandud.

“Ise sisimas ikka loodad ja tahad,“ sõnas Käit, et ikka püsib lootus olla mängumees Premier League'i võistkonnas. “Tundub, et treener aga ei usalda mind või ei ole ma talle sobiva mängustiiliga. Arvan, et tuleb laenule minek. Kunagi ei tea. Võimalus võib ju alati tekkida.“