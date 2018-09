DELFI VIDEO | Martin Reim: vihkan kaotusi. Oleme selliseid mänge varem ka võitnud

"Ütlen ausalt - vihkan kaotusi. Võin öelda küll, et mäng ei jäänud selle taha, et me ei oleks tahtnud, aga mingi asi jääb meil puudu, et viimased söödud ja viimased löögid läheksid raami, et oleks šanss väravani jõuda. Peab ütlema, et soomlased olid igal pool ees olemas ja need, mis täitsa vabalt väravale lendasid, läksid üle. Nii on raske väravaid lüüa," nentis Reim.

"Me oleme ka selliseid mänge võitnud, kus see käib ühele-teisele poole. Eelmine aasta oli selliseid mänge rohkem, tuleb samale lainele saada ja uskuda sellesse, mida me teeme."

Vaata Delfi TV videost, mida Reim veel rääkis - teemaks muuhulgas ründemäng ja ründajate vähene resultatiivsus!