DELFI VIDEO | Martin Reim: tegelikult ootab meid kohe paras pähkel

Täna kogunes Eesti jalgpallikoondis, et pidada 2018. aasta MM-valiksarjas kaks viimast kohtumist. Laupäeval kohtutakse võõrsil Gibraltariga ning järgmise nädala teisipäeval koduväljakul Bosnia ja Hertsegoviinaga. Koondise peatreener Martin Reim avaldas, et koondisesse kutsutud meestest jääb eelseisvatest matšidest kõrvale Ats Purje.

“Keegi täitsa longates ei tulnud,“ sõnas Reim esimese kogunemise kohta. “Esimesed päevad on pigem taastumine nädala lõpu mängidest. Proovime selle ajaga rohkem infot pähe anda,“ lisas Reim.

Eelseisvate kohtumiste kohta tõdes Reim, et võetakse mäng korraga. Üldises plaanis võiks olla eesmärgiks grupis 4. koha püüdmine. “Esimene mäng võõrsil Gibraltariga on paras pähkel. Kõik ju ootavad võitu. Ise ka loodame. Teame, et peame tegema hea esituse, et nende kaitse lahti muukida.“

Vaata videost, miks ei ole aga koondises rahvusesinduse pikaaegset raudvara Aleksandr Dmitrijevit.