DELFI VIDEO | Martin Reim: täna oli kangutamine väljakul, kergus puudus

Eesti jalgpallikoondis jäi Balti turniiri mängus alla Lätile 0:1. Kohtumise võiduvärava lõid lõunanaabrid 70. minutil.

"Läti oli täna väga hea ja agressiivne. Tuli kõrgelt peale ja me ei olnud piisavalt teravad, et sealt hästi välja mängida. Need olukorrad, kui me suutsime täpsete söötudega palli üle viia, siis tekkis kohe võimalusi ka vastaste värava all. Aga tihtipeale läksid pallid kaotsi ja me ei saanud initsiatiivi," selgitas Eesti koonise peatreener Martin Reim väljakul toimunut.

"Teine poolaeg saime nagu paremini mängu ja palli hoitud, aga samas ei olnud värskust väga paljudel mängijatel jalas. Ka neil, kel see kaks mängu ei tohiks olla koormaks, liikusid ikkagi raskelt. Täna oli natuke kangutamine väljakul. Ei olnud sellist kergust, mis esimeses mängus Leeduga," lisas Reim.