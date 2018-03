DELFI VIDEO | Martin Reim: tahame eelseisvates mängudes proovida mitmeid uusi asju

Eesti jalgpallikoondis lendab täna Ukrainasse, kus peetakse enne maavõistlusmänge Armeenia ja Gruusiaga lühike treeninglaager.

"Eks meil tänane päev olegi selleks, et kõikide meeste täpne seis kindlaks teha. Doktorid-füsioterapeudid on meil selleks olemas, et tervislikku seisu kindlaks teha. Treeningutega teeme selgeks jalgpallivormi ja selle, mis seisus keegi palliplatsil on," rääkis Reim Tallinna lennujaamas.

"See on üle hulga aja võimalus, kus saame kokku kutsuda kõik minu arvates parimad mängijad ja neid mänge proovida sellise tiimiga, kellega me sügisel peame lahingusse minema."

Mängudes Armeenia ja Gruusia vastu loodab Reim katsetada nii mõndagi uut. "Me ei tohi unustada kaitset, et see peaks ja standardolukorrad oleksid kontrolli all." Lisaks tõdes Reim, et üht-teist uut tahetakse proovida ka koosseisu, mängu ülesehituse ja rünnaku osas.

