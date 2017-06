DELFI VIDEO | Martin Reim: see võit oli meie jalgpallile väga vajalik

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim sõnas pärast Läti 2:1 alistamist, et tänane võit oli väga vajalik, sest eelmisest võidust lätlaste üle oli möödas juba 12 aastat.

"Võita on kindlasti magus. Oleme juba ära harjunud, et iga mäng on pingeline ja stressirohke. Loomulikult naabrit võita, keda võitsime viimati siis, kui ise sai palli taotud, oli meie jalgpallile vajalik, et usk säiliks, et oleme suutelised naabreid võitma," sõnas Reim vahetult kohtumise järel.

Avapoolaja kaotanud Eestile tõid võidu vahetusest sekkunud Sergei Zenjovi ja Ats Purje väravad.

"Oligi selline plaan, et Zenjov ja Vassiljev ja Kruglov, kes Belgia vastu mängisid või üldse polnud mänginud, vahetusest sisse tuua. Oleks teinud ka seitse vahetust, kui oleks saanud. Üldine plaan oli initsiatiiv võtta ja oma taktikepi järgi mängida," lisas Reim.

