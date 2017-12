DELFI VIDEO | Martin Reim räägib sõprusmängust Rootsiga, Okeaania turneest ja Rahvuste liiga loosimisest

Eesti jalgpallikoondise aasta 2018 algab juba 7. jaanuaril, mil Abu Dhabis kohtutakse maavõistlusmängus Rootsiga. Sinisärkide peatreener Martin Reimi sõnul tuleb sellest eeldatavasti B-koondiste heitlus.

"Kuna jaanuari alguses hooaeg enamus liigades, kus Rootsi põhimehed mängivad, alles käib, siis moodustavad nad tuumiku ilmselt Rootsi ja teiste Skandinaavia liigade mängijate baasil. Midagi sarnast tuleb ka meil," rääkis Reim Delfile ja Eesti Päevalehele eile Estonia kontserdisaalis jalgpalliaasta lõpetamisel.

Lõppenud MM-valiksarjas lükkas Rootsi teatavasti play-off'is auti suure vutimaa Itaalia ja sõidab Venemaale finaalturniirile. Kuidas võimalus nendega mängida meile üldse osaks sai?

"Tihtipeale loevad selliste sõprusmängude kokku leppimisel kontaktid. Juhtus nii, et olime esimene koondis, kelle poole pöörduti. Kiire nõupidamise järel olime nõus, sest see annab võimaluse koondise ringi avardada ja anda võimaluse neile, kes valikmängudes nii palju platsile pole saanud," sõnas Reim.

Viimati mängis Eesti Rootsiga 2016. aasta 6. jaanuaril samuti Abu Dhabis. Mäng lõppes 1:1 viigiga. 2014. aasta septembris saime Stockholmis Zlatan Ibrahimovici tabamustest 0:2 kaotuse.

Järgmine oluline verstapost saabub Eestile 24. jaanuaril, kui Lausanne'is loositakse sügisel algava UEFA Rahvuste liiga alagrupid. Millisesse seltskonda Reim sattuda tahaks?

"Nimekirja ja gruppe tean. Sealt võib tulla nii lähinaabrite heitlust kui ka ainult Balkanimaid. Loodan, et tuleb segu. Et oleks erinevaid tüüpi vastaseid. Nii oleks ka treenerile huvitavam. Tahaks valmistada võistkonda ette erinevat moodi," vastas Reim. "Sellest vaatepunktist, kelle vastu oleks lihtsam mängida, vaadata ei saa. Kindlasti peame tegema väga hea mängu, et neid meeskondi võita."

Vaata pikemat intervjuud Reimiga videost! Muu hulgas tegime pikemalt juttu Okeaania turneest, kus Eesti võitis 2:0 Fidžit, 1:0 Vanuatut ning tegi 1:1 viigi Uus-Kaledooniaga.