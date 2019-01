DELFI VIDEO | Markus Poom debüüdi ootuses: isale ei ole vihjeid teinud, et kutsu koondisesse

“Esimene kutse tuleb alati ootamatult. Ei oska öelda, kas ma debüüdi teen. Meeskonnas olen, kuid lõpuks otsustavad treenerid, kas ma ka väljakule saan,“ sõnas Poom enne lennukile astumist.

Kuigi Markus Poomi isa Mart Poom lõpetas profikarjääri juba aastaid tagasi, siis koondises saavad kaks Poomi ikkagi nüüd koos asjatada, kuna noore mängumehe isa on ju teatavasti ametis väravavahtide treenerina.

“Päris niimoodi ei ole vihjeid teinud,“ tõdes noorem Poom lõbusalt, et isale ei ole ta koondisekutsete osas vihjeid andnud. “Nii palju kui isaga oleme rääkinud, siis ma ei pea end silmas veel A-koondislasena. Nüüd on aga hea meel, et saan selles osaline olla.“

A-koondises loodab Poom märgi maha jätta keskpoolkaitsjana. “Ütleksin küll, et olen oma koha väljakul leidnud. Hooaja teises pooles mängisin Floras kaitsvamat rolli. Tundub, et see sobib mulle kõige rohkem,“ selgitas Poom ning lisas, et keskväljal tunneb ta end mugavalt ka veidike ründavamas rollis.