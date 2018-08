DELFI VIDEO | Markus Jürgenson: mängisime Flora vastu täpselt nii, nagu nende vastu ei tohiks

"Flora oli täna parem ja vääris võitu. Neil oli võibolla suurem tahe võita," sõnas Jürgenson. "Teadsime, kuidas nende vastu mitte mängida, aga millegipärast esimesel poolajal just niimoodi mängisimegi. Flora suutis meid niimoodi mängima sundida, et enda tugevused rohkem esile tuua."

Kuigi Levadia peatreener Aleksandar Rogic ütles otse, et vahe liider Nõmme Kaljuga on juba liiga suureks paisunud (10 punkti), siis Jürgenson usub veel imesse: "Seis on üliraske, aga võtame mäng korraga. Meil pole enam kaotada midagi. Mine tea... Imesid juhtub. Tööd teeme edasi kuni novembrini. Eks siis vaatame, mis lõppresultaat on."

