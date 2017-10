DELFI VIDEO | Lõpp paistab! Kas Premium liiga tabelijuhi treeningud mööduvad juba pidulikumas meeleolus?

Eesti jalgpalli meistrivõistlustel on pidada jäänud kolm vooru. Liidril Floral on tabelis Levadia ees neljapunktine edu. Kui Flora järgmised kaks mängu võidab, on mäng läbi ning Lilleküla staadioni peremeestel 11. meistritiitel sisuliselt kotis.

Flora mängib täna õhtul kell 19.30 võõrsil Narva Transiga, Levadia võõrustab homme kodus Tulevikku, kellele 28. juulil Viljandis 0:1 alla jäädi. Enne 4. novembril Kadriorus toimuvat Levadia - Flora omavahelist mängu võtab Flora veel vastu Tartu Tammeka ja Levadia sõidab ise piirilinna. Igor Prinsi hoolealused on sealgi tänavu punkte kaotanud.

Töö käib mõlema Tallinna klubi leeris tõsiselt. Flora veterankaitsja Gert Kams kinnitas Delfile ja Eesti Päevalehele, et mingit pidulikkust ei maksa nende treeningutelt otsida - nende jaoks rutiin ei muutu. Lõdvaks saab end lasta alles siis, kui tiitlivõitja selge.

"Pidulikku pole siin midagi. Veel ei ole midagi otsustatud. Väga suur töö on vaja ära teha. Enne kui tabelis midagi kindlat pole, ei saa rõõmustada," ütles ta. "Narva on sel hooajal kodus näidanud head jalgpalli. Huvitav meeskond, kes võib kõiki üllatada. Tehnilised mängijad, lühike söödumäng... Midagi kerget oodata ei ole."

Flora peatreener Arno Pijpers lisas: „Narva mängib sel hooajal väga selget süsteemi. Kui neile rünnakul liiga palju ruumi anda, kasutavad nad selle kohe ära. Hea organiseeritus, kiired vasturünnakud... Ühesõnaga väga keeruline vastane."

Pijpers rõõmustas selle üle, et tal hooaja nii hilises faasis ikka veel kõik mängijad rivis on. "Kõik on vormis ja valmis mängima, mis näitab, et treenerid, meditsiiniline personal ja mängijad ise on aasta jooksul kõik õigesti teinud," sõnas ta.

Pinge sama suur kui hooaja alguses

Eesti koondise eksjuhendaja ei nõustunud väitega, et hooaja otsustavas faasis on tiimil tavapärasest erilisemad pinged peal. „Alustasime hooaega noore kooslusena ning oleme seda siiani. Vahel on meiega neli-viis U19 või U21 meeskonna mängijat, nende kõrval kogenud mehed nagu Gert, Brent [Lepistu], Zakaria [Beglarišvili] ja Joonas [Tamm]. Oleme siiani pingetega toime tulnud, lähme samamoodi lõpuni," lausus ta.

Levadia peatreener Igor Prins sõnas, et kavatseb tänaõhtust mängu kindlasti vaadata ning usub, et seda teevad ka tema mängijad. "Jälgime Flora - Transi heitlust teraselt, aga peame ka ise sama tähelepanelikult suhtuma oma mängudesse,“ rõhutas Prins.

Kui mängud kulgevad arvatud rada pidi ja Levadia jääb napilt teiseks, kas siis üheksakordse Eesti meistri hooaeg on läbi kukkunud? "Ei saaks öelda, et meil hooaeg aia taha oleks läinud. Eurosarjas tahtsime edasi pääseda, aga peab ka natuke loosi ja vastasega vedama. Loomulikult pronks on pronks, hõbe on hõbe ja kuld on kuld. Seal on vaks vahet. Väike pettumus jääks hõbedaga ikka hinge," vastas Prins.