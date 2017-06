DELFI VIDEO | Läti vutifänn Viktors: oleme totaalses madalseisus, siit saab ainult paremuse poole minna

Eesti jalgpallifännid Riia tänavapildis tänase sõprusmängu eel massikogunemistega silma ei paista, kuid ühe seltskonna, kes oli vanalinna pubi terrassil sõbralikult võõrustajate toetajatega õhtuks "sooja tegemas", Delfi siiski leidis.

Tegemist on Eesti - Läti sõpruskonnaga, keda seob juba 20-aastane minevik. Ühiselt mänguks valmistumine on neil meestel traditsiooniks saanud. Käiakse läbi niisamagi.

Tundub, et sõbralikult on juba ka skooris kokku lepitud. Eesti fänn Kert julges kaamera ees pakkuda Sinisärkide 2:0 võitu. Viktors ennustas tasavägist mängu ja ütles, et Läti jalgpalli praegust madalseisu arvestades oleks ka viik hea tulemus.

"Me ei ole juba mitu aastat Läti jalgpallis toimuvaga rahul olnud. Meie areng läheb kogu aeg ainult alla. Kui ka tabelis ühe koha võrra tõuseme, siis järgmine kord kukume viis kohta (Läti on FIFA edetabelis 122., Eesti 98. kohal - toim)," rääkis Viktors.

"Kaos on nii väljakul kui ka jalgpalliliidus. Kõik saavad aru, et midagi peab muutuma ja kiiresti, aga meil siin liiguvad asjad väga aeglaselt. Loodame, et oleme omadega päris põhjas, sest siis saavad tavaliselt asjad ainult paremuse poole minna."

