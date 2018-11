DELFI VIDEO | Kuno Tehva selgitab, millele kulutab Nõmme Kalju tiitlivõiduga kaasnenud miljon eurot

"Nõmme Kalju ei ole ainult esindusmeeskond. Meil on peaaegu 800 last. Kulutame seda raha väga palju ka noortele ja treenerite harimisele. See on ühendatud anumate efekt: ükskõik, kust otsast juurde annad, mõjutab see tervet klubi. Meeskond on selle klubi kalleim osa. Meistrite liigas osalemine, reisid ja sõidud - mingi osa kulub loomulikult sinna ära," rääkis Tehva.

"Kõik peavad aru saama, et Euroopas mängides on ka suured kulud. Ei ole nii, et meile kukkusid nüüd rahapakid pähe. See raha kulub meeskonna ettevalmistamisele ning kui me tahame olla edukad ja teha tulemust, siis jääb raha pigem puudu."

"Kuid ma ei vaataks seda asja üldse rahas, vaid muudes väärtustes. Kahtlemata on raha klubile ja eelarvele tähtis, aga rahapakid taskus mängijad kiiremini ei jookse. Mängitakse ikka selle pealkirja nimel, mille sa ajalukku saad kirjutada," lisas Tehva.

Meeskonna tugevdamisest rääkides ütles Tehva, et Euroopa klubidega konkureerimisel on Eesti klubidel omad piirid ees, pidades silmas välismängijate limiiti Premium liigas (5).