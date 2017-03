Tänasel Eesti jalgpalli Premium liiga kohtumisel Nõmme Kalju ja FC Flora vahel juhtus avapoolajal kentsakas olukord, kui kümneminutilise mängu järel lülitusid korraga välja kõik värskelt paigaldatud prožektorid.

Kalju klubi president Kuno Tehva ütles mängu vaheajal, et probleem tekkis ülekoormusest ning ilmselt ei jõudnud töid teostanud elektrifirma uut valgustussüsteemi piisavalt testida.

"Juhtus see, et meil paigaldati uut valgustust siin ja ju siis jäi elektrifirmal midagi kontrollimata. Olukord ei ole meie kontrolli all, vastavad osapooled tegelevad sellega. Küsimus on mingisuguses korgis, mis ei kannata seda uut võimsust välja. Pärast pausi võeti 50% valguse võimsusest maha ja hetkel see püsib. Meeskonnad otsustasid, et mängivad lõpuni," rääkis Tehva Eesti Päevalehele ja Delfile antud intervjuus.

Vaata videost, mida president kentsaka vahejuhtumi kohta veel rääkis.