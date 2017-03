Eesti koondise eest 3:0 võidumängus Horvaatia üle vahetusmehena värava ja resultatiivse söödu kirja saanud Konstantin Vassiljevi sõnul hakkavad sinisärgid taas ühtset löögirusikat moodustama.

"Nagu meil peabki, siis kaitsetöö toimis täna väga hästi. Horvaatidel olid probleemid selle üle mängimisega ja realiseerimine oli meil tipptasemel - kolmest-neljast võimalusest lõime kolm väravat," rääkis Vassiljev.

"Väravavahid tegid ka õigetel hetkedel head tõrjed, just näiteks esimese poolaja viimasel minutil, mis võib-olla oli ka võtmemoment," jagas keskväljamees kiitust ka väravavahtidele Mihkel Aksalule ja Marko Meeritsale.

Eesti mängus oli üle tüki aja näha rõõmu ja vabadust. "Kui oli näha, siis on väga hästi. See peab mingil hetkel tulema ja olema. See tunne hakkab võib-olla tagasi tulema, et koondis saab üheks organismiks - kõik mehed teavad, mis teha," nõustus Vassiljev. "Need mehed, kes eesotsas seisavad, on ka seotud Eesti jalgpalliga ja meil kõigil on iga mängu jooksul, mida kaotada. See on põhiline moment, mis annab meile usku ja jõudu juurde, et kõik läheb millalgi heaks."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!