DELFI VIDEO | Konstantin Vassiljev: mäng Marokoga oli kohtumine reaalsusega

Eesti jalgpallikoondise kapten Konstantin Vassiljev soovitab maavõistlusmäng Marokoga tiimikaaslastel mällu salvestada, sest just nii peame ka meie hakkama mängima, kui me kunagi suuri vutiriike hammustama tahame hakata.

"See on see pilt, mis peab meile pähe jääma ja mille peale peame mõtlema. Nii peamegi proovima mängida. Teist teed ei ole. Kui tahame tugevamatele vastu saada, siis ikka palliga mängides. Ilma pallita jooksmine ei anna midagi. Neil on piisavalt kvaliteeti, et võimalusi luua ja need ka realiseerida. Meie jaoks on sellised mängud kogemuse mõttes väga tähtsad. See oli kohtumine tõelise reaalsusega, mida maailma jalgpall endast kujutab," rääkis Vassiljev pärast 1:3 kaotust.

Vassiljevi sõnul oli näha, et külalismeeskond on vähem kui nädal aega enne MM-i algust täielikus tippvormis. "Nagu alati kohtumistel suurturniirile sõitvate koondistega, nende vorm on arusaadavalt sel perioodil juba tipus. Meie oleme olukorras, kus keegi mängib, keegi puhkab. Mai lõpp - juuni algus on alati meile keeruline aeg," märkis ta.

Teise poolaja mängupilt valmistas Vassiljevile rohkem rõõmu. "Esimese poolaja lõpus oli juba hetki, kus me leidsime enda poolelt välja pääsemiseks käike. Pidime nii jätkama. Kõige tähtsam oli konkreetselt ja tähelepanelikult kaitses edasi mängida, sest neil on kvaliteeti piisavalt, et meie eksimused ära karistada. Ats Purje sissetulek andis meile väga palju juurde. Oli näha, et kogenud mees teab, mida teha," jätkas Vassiljev.