DELFI VIDEO | Konstantin Vassiljev: loodame, et Mattias Käiti ootab ees helge tulevik

Eesti jalgpallikoondise raudvara Konstantin Vassiljev ütles pärast 1:0 võitu Küprose üle, et oli valmis meeskonda aitama maksimaalselt 20 minutit, kuid sellegipoolest on vigastus nüüdseks lõplikult välja ravitud.

"Plaan oli, et kui otsus tuleb, võin mängida maksimaalselt 20 minutit. Tuli natuke hiljem, aga mul on väga hea meel, et võitsime. Tervisega on nüüd kõik korras ja saan valmistuda klubimängudeks," sõnas eelmist valikmängu Kreekaga pingilt vaadanud poolkaitsja.

"Koondise arst on meil alati klubiga kontaktis. Kindlasti pidi klubi nõusoleku andma, et ma väljakule pääseks. Selles mõttes oli kõik kontrolli all. [Neljapäeval] Kreekas mängu saada olnuks veel siiski liiga vara."

Vassiljevil jagus ka kiidusõnu 92. minutil mängu ainsa värava löönud Mattias Käidi aadressil: "Kõigil oleks hea meel viimasel hetkel võiduvärav lüüa. Loodame, et teda ootab ees helge tulevik."

Vassiljevi klubil Gliwice Piastil pole Poola kõrgliigas olnud just loodetud hooaja algus. Seitsme vooru järel hoitakse 8 punktiga 10. kohta. Tabeli põhjast päästsid Piasti kaks järjestikust võitu Kielce Korona ja Vassiljevi eksklubi Biallystoki Jagiellonia üle.

"Praegu läheb pigem paremaks. Kaks võitu järjest, vaja nüüd positsiooni kodumänguga (Gdanski Lechia vastu - toim) kindlustada. Kui mõned mängijad veel vigastuspausilt naasevad, võime olla ohtlikuks vastaseks igaühele."

