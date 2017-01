Täna viiendat korda Hõbepalli laureaadiks tunnistatud Konstantin Vassiljev ei murra pead, mis saab juunis, kui leping praeguse tööandja Bialystoki Jagielloniaga läbi saab.

27 jalgpalliajakirjanikku valisid Vassiljevi tabamuse MM-valikmängus Gibraltari vastu 2016. aasta kauneimaks koondiseväravaks. "Mängus mõtlesin ainult sellest, et pall tuleks võrku suunata, aga hiljem sain juba aru, et see on väga ilus värav, mis tõuseb kindlasti üheks Hõbepalli pretendendiks," tunnistas Vassiljev.

Vassiljevi klubihooaeg Bialystoki Jagiellonias jätkub 12. jaanuaril. Pinge on suur, sest hooaja teist poolt alustatakse esikohalt. Poola meistritiitlist on poolkaitsja sõnul siiski veel vara mõelda. "Palju mänge on veel ees ja punkte kõvasti laual. Tahame muidugi tipus olla, aga anname endale aru, et lihtne see olema ei saa," ütles ta.

Eesti koondise keskväljamaestro leping Jagielloniaga lõpeb juunis. Agendid teevad tööd, et Vassiljev astuks karjääris sammu edasi ning samal ajal jätkuvad ka läbirääkimised praeguse leivaisaga.

"Esimene läbirääkimiste faas lõppes hooaja pausiga, vaatame pärast edasi," sõnas pallur. "Ma ei mõtle tulevikust ise väga palju. On inimesed, kes selle nimel töötavad. Mina mõtlen rohkem oma mängust ja tervisest."