JK Tallinna Kalevi spordidirektor Joel Lindpere loodab, et klubi on kümne aasta pärast jõudnud nii kaugele, et saab tšarterlennuga mõnele suurele euromängule sõita.

Tallinna Kalevi jalgpalliklubi ja Alexela allkirjastasid kolmapäeval koostöölepingu, mille kohaselt hakkab tanklakett vutitiimi alates algavast hooajast toetama.

"See on ühe ajastu algus ja me sihime päev-päevalt kõrgemale. Ambitsioonid on suured, iga protsess võtab aega, aga nende koostööleping annab meile indu ja motivatsiooni juurde. Suur tänu neile, et nad tulid meile appi," rääkis Lindpere.

Milline näeb mängijakarjääri lõpetanud mehe igapäevatöö praegusel ajal üldse välja?

"Tead - nii kiired ajad on, et kui aus olla, siis just tulin oma elu esimesest treenerilaagrist Venemaalt, kus olin Eesti U-19 poiste abitreener. Mulle väga meeldis - ma näen, et saan anda oma kogemusi üle ja näen mängupilti, kus saaksid Eesti noored paremaks muutuda. Klubi juures on mul ka väga palju tööd. Loomulikult ei puudu siit ka välisreisid, mis paljuski on sel aastal seotud jalgpalliga. Koolitused, programm on väga tihe. Nagu orav rattas! Aga arvestades seda, et ma olen noor mees, energiat jagub, siis tahan õppida nii palju kui saab.

Mängijakarjäär on mängijakarjäär - vahel tuleb mõnda mängu vaadates pisar silmanurka ja tuleb edasi liikuda, aga see annab ainult motivatsiooni juurde, et midagi veel suuremat ja paremat luua."

Lindpere mainis korduvalt, et Kalev on pikk projekt. Milline näeb tema nägemuses klubi välja kümne aasta pärast?

"Ei tea - teeme kõik selleks, aga ilus oleks ju minna tšarterlennuga kuskile Euroopa alagrupiturniiri mängule. Unistused peavad suured olema ja kui on tagasilööke, siis vähemalt tead, et proovisid ja andsid kõik. Visioon on suur ja kui kümme aastat edasi vaadata, siis tahaks väga loota, et mõned Kalevi poisid mängivad kuskil kõrgemal. Et me näeme, et need poisid, kes on meie klubist sirgunud, teevad välismaal sama asju sama hästi ja sama lihtsalt kui meie (koos klubi presidendi Ragnar Klavaniga) oleme omal ajal seda suutnud teha."

