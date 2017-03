DELFI VIDEO: Joao Morelli: aidata meeskond nii tähtsa võiduni on eriline tunne

Inglismaalt Middlesbrough'st laenul olev 21-aastane ründaja Joao Morelli lõi oma teises Levadia mängus teise värava, aidates tabeliliidril võita tiitlikaitsja Tallinna FCI 1:0.

"Väga eriline tunne. Tegin kaks nädalat tagasi debüüdi ja aitasin täna tiimi väga tähtsa võiduni. Olen väga õnnelik, et taas värava lõin. Loodan, et suudan samamoodi edasi panna," rääkis Morelli Lasnamäe staadionil.

"Vastase näol oli tegemist taktikaliselt väga hea meeskonnaga, kes hoidis enamus ajast palli ja söötis hästi. Aga me ei andnud alla, mis on jalgpallis kõige tähtsam. Aitasime üksteist ja püsisime ühtsena. See aitab palju. Niimoodi võid lüüa värava kohe, kui sul tekib võimalus. Meil oli üks ja kasutasime selle ära."

Morelli avas Levadias väravaarve eelmises voorus Paide linnameeskonna üle, kui lõi 89. minutil Levadia seitsmest tabamusest viimase. Täna sepistas ta mängu ainsa värava Rimo Hundi söödust peaga 74. minutil.