DELFI VIDEO | Henri Anier: nii palju nägime vaeva, väga kahju, et võitu ei tulnud!

Kui sa 79. minutil meid 3:2 juhtima viisid, kas sa uskusid, et see on võiduvärav?

Väga vägev emotsioon igatahes! Millal me viimati valikmängus kolm väravat lõime? Tugeva Ungari vastu ka veel! Lihtsalt kahju, et niisugune negatiivne maik suhu jääb. Olime 1:0 ees, lasime kohe tagasi lüüa. Ja 3:2 pealt samuti. Peame siiski pead püsti hoidma. Kolm väravat kodus väga tugeva meeskonna vastu... Kaks mängu on veel ees, lähme neid võitma.

Kirjelda palun enda väravat nii, nagu sina seda nägid.

Pall tuli väga raske vindiga. Sain hea esimese puute ja teisega lõin peale. Kuhugi mujale kui jalge vahelt lüüa ei olnud. Õnnestus ära lüüa. Väga positiivne!

Millest see kõneleb, et me kaks väravat väga väikese vahega tagasi lasime lüüa?

Peame need üle vaatama ja edaspidi tugevamad olema. Ei tohi lasta standardolukordadest kohe tagasi lüüa. Nii palju teeme tööd ja näeme vaeva, et need väravad saada, aga kuidagi lihtsalt laseme need endale kahjuks vastu lüüa. Kahju, et võitu ei tulnud, aga suur aitäh kõigile, kes meid toetama tulid!

Fännide jaoks oli kindlasti oluline tõestada, et me suudame väravaid lüüa.

Kindlasti. Viimased kolm mängu polnud väravaid tulnud. Täna suutsime oma võimalused realiseerida. Kolm väravat valikmängus on väga positiivne.

Kaks võõrsilmängu Kreeka ja Ungariga on veel jäänud. Kas jääme C-divisjoni püsima?

Peame nii mõtlema, loomulikult. Võitleme selle nimel, et siia tugevasse liigasse jääda. Muid mõtteid meil ei ole. Võtame mäng korraga ja proovime võõrsil samamoodi väravaid lüüa.