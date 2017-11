DELFI VIDEO HELSINGIST | Reim tunnistas, et Eesti esitus oli si*t ja vajadusel tuleb uued mängijad lihtsalt valmis teha

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tunnistas Soome käest saadud 0:3 kaotuse järel, et vastane oli igas elemendis parem.

“Väga väga si*t mäng. Lühidalt kokku võttes. Vastane oli igas elemendis parem. Soome oli liikuvam, füüsilisem, palliga enesekindlam, üks-üks võitluses üle ja ka teised pallid olid nende. Igas elemendis oldi paremad,“ loetles Reim. “See mäng näitas ära, et kui me natuke kehvemini mängime või ei ole nii enesekindlad palliga, siis meie tase ei ole nii tugev, et sellise mänguga võita Soome tasemel koondist.“

Reim tunnistas, et novembris kavas olevad viis maavõistlusmängu on kohad, kus tuleb anda võimalusi meestele, kes tavapäraselt nii palju mänguaega ei saa. Tegemist on tulevikku vaatamisega, kuna mängijate ringi on vaja laiendada ja uutele meestele karastust anda.

“Need mängud on need, kus peab proovima mängijaid ja andma neile võimaluse ja kui vaja, siis sellised valusad vitsad saama,“ sõnas Reim. “Peame leidma mängijaid juurde ja kui nad ei ole valmis, siis tuleb nad nende mängudega valmis teha.“

