Liivak vormistas 74. minutil kohtumise lõppskoori 3:0. 24. minutil, kui seis oli veel 0:0, tekkis tal kiirrünnakul samuti ideaalne võimalus võrku sahistada, kuid väravavahiga silmitsi seistes jooksid jalad risti ning pealelöök ebaõnnestus.

"Oleksin endale vastu pead löönud, kui see võimalus oleks mängu saatuse otsustanud ja me poleks seda võitu kätte saanud. Aga 3:0 lüüa on sama magus. 2:0 edu ei tähenda veel midagi, 3:0 on kindlam ning sealt oli kergem edasi panna," rääkis Liivak.

Vaata videost, mis Liivaku arvates tänase mängu otsustas ning mis mõtetega valmistutakse pühapäevaseks lahinguks Nõmme Kalju vastu!