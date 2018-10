DELFI VIDEO | Eesti vutikohtunikud hindavad oma töö kvaliteeti enda loodud programmiga

Programm on loodud Eesti jalgpalliliidus ja loomisele on olulise panuse andnud jalgpalliliidu heaks videoanalüüsi teostav Sten Klaasen, kes ka ise mänge vilistamas käib. Analoogseid rakendusi kasutatakse muidugi ka teistes maailma liigades, kuid RefPali teeb ainulaadseks süsteemi suurem läbipaistvus, osaluspõhine õppevorm ning skaalapõhise võrdleva õppe kasutamine toimunust õppimiseks ja mängudeks valmistumisel. Sealjuures on eestlased selle ise oma käe ja vajaduste järgi kujundanud.

Igast mängust jõuab keskkonda 10-20 minuti pikkune koondvideo, kus kasutatakse ülekandevideole lisaks ka kaamera originaalfaile, aeglustusi ja zoom’i. Koondvideost valitakse 10-20 analüüsimist vajavat olukorda, mis on kõigile hindamiseks avatud. Seda, kas kohtunikud langetasid mängu käigus nendes momentides õige või vale otsuse, hindavad kohtunike videovaatlejad, kelle ametliku hinde ja kommentaaridega on võimalik tutvuda kõigil programmile ligipääsu omaval 54 kohtunikul ja 28 vaatlejal. Lisaks saab iga osaleja võrrelda enda hinnet ametliku ja kõikide keskmise hindega. Seega on kõik tehtud otsused heaks õppematerjaliks teistelegi kolleegidele.

Näiteks kollaste ja punaste kaartide olukordi hinnatakse 12-punktilisel skaalal, kus hinne „1“ tähendab, et viga ei olnud, „7“ tähendab kollast ja „12“ punast. Kokku antakse seeläbi üle 2000 hinnangu aastas. Hindamist vajavad olukorrad on liigitatud 23 kategooriasse, millel on omakorda üle 200 alamkategooria.