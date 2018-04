DELFI VIDEO | Dmitri Kruglov: treener ütles, et kui kaotame, siis võiks vähemalt jalgpalli mängida

Eesti jalgpallimeistrivõistluste 7. vooru keskses kohtumises tegid FCI Levadia ja Nõmme Kalju 2:2 viigi. Kohtumise järel võis tulemusega enam rahul olla Levadia, kes suutis välja tulla 0:2 kaotusseisust.

“Treener poolajal lihtsalt palus, et kui jätkame samamoodi mängimist, siis me lihtsalt kaotame. Ta ütles, et kui peame kaotama, siis kaotame, kuid mängime vähemalt jalgpalli,“ rääkis Levadia kapten Dmitri Kruglov, millest poolajal riietusruumis juttu oli. “Meeskond kuulas treenerit ja proovis mängida.“

Turniiritabelis on nii Levadial kui ka Kaljul nüüd 14 punkti. Ühe silma enam on kogunud 15 punkti kogunud tabeliliider FC Flora. Kruglovi arvates suudab Levadia edaspidi veel piisavalt juurde panna.

“Arvan, et meil on veel päris palju sees. Meil on uus meeskond. Tulemused on olnud rahuldavad, kuid mängu sisu peame arendama veel kõvasti,“ lisas ta.