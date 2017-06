DELFI VIDEO | Debütant Vihmann: meeskond aitas mind raskest olukorrast välja

Esimest korda Eesti jalgpallikoondise eest väljakule saanud Madis Vihmann tänas meeskonnakaaslasi, kes 2:1 võiduga Läti üle tema süükoormat kergendasid.

„Meeskond aitas mind raskest olukorrast välja. Ilmselgelt läks esimene värav minu hingele. Vastaste söödu ajal ei olnud mul täit pilti, mis ümberringi toimub ja sealt see valesööt tuli,“ kirjeldas FC Flora kaitsja oma 22. minuti eksimust, millest lätlased 1:0 juhtima asusid.

Kui raske oli pärast sellist apsakat külm pea säilitada? „Kõik asjad sattusid kokku – debüüt, eksimus... Verest välja ei löönud, aga kaasa ka ei aidanud,“ tunnistas 21-aastane Vihmann.

Kui magus võit Läti üle tundub, arvestades, et viimati võitsime lõunanaabrit 12 aastat tagasi? „Meedias on seda palju keerutatud, aga ega me riietusruumis neist numbritest ei räägi. Eks see mingis mõttes vabanemine ole. Eesti rahvas sai võidu kätte.“

